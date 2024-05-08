Полковник в запасе Левон Арзанов в беседе с URA.RU предположил, что часть стран Североатлантического альянса введут свои войска на территорию Украины уже к лету 2024 года. Такое развитие ситуации возможно при одном условии: если Россия не справится с киевским режимом в ближайшие месяцы.

Страны Запада давно намекают, что не ограничатся поставками вооружений для Украины. На это неоднократно указывал и французский президент, обещавший заслать войска на Украину. Хотя военнослужащие из Франции давно находятся на территории, они стараются скрывать свое присутствие под другими флагами. При этом, по словам Арзанова, поставки оружия не прекратят, даже если в США сменится президент.

«В ближайшее время, если не будет у нас решительных действий, мы полностью не добьем к лету этот режим [президента Украины Владимира] Зеленского, то мы увидим вхождение стран НАТО <...> Чем хуже будут дела на Украине, тем больше Запад будет подкидывать оружия в этот костер. Неважно, кто победит на выборах в США. Поставки будут только нарастать», — отметил полковник.

При этом полковник отметил, что Россия делает все возможное, чтобы не допустить эскалации с участием стран Запада. Этим объясняют их удары по стратегически важным для Украины объектам, благодаря работе которых ВСУ чинят, производят и хранят технику. Лишение этих объектов приведет к обесточиванию запасов.

Ранее сообщалось, что НАТО может принять декларацию об отказе вводить свои войска на Украину.