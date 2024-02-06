Полковник Баранец разглядел тайные шифры в заявлении Шойгу и министра обороны Китая

Нового министра обороны Китая Дун Цзюня россияне уже называют «нашим человеком». Сразу после назначения он провел встречу с Сергеем Шойгу. Коллеги обсудили много важных и актуальных вопросов. При этом высоко оценили рвение китайского чиновника к сотрудничеству. Полагают, что это особенно злит США, где даже не задумались над проведением встречи с Цзюном. Остин Ллойд, глава Пентагона, словно не в курсе событий.

Сам Дун Цзюнь руководил тремя флотами Китая и стал первым офицером ВМС КНР на посту главы МО. Как отметил Баранец, коллеги из ведомств двух стран быстро нашли общий язык. В СМИ Китая и вовсе отметили, что министры были на одной волне.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой «уважаемый товарищ», а затем поприветствовал его на китайском языке. Вот этим в Китае и были «порядком удивлены», — отмечается в материале.

Дистанцию Шойгу и Дун сократили и из-за высоких знаний друг о друге. С первых минут российский гость вспомнил, что Цзюнь обучался в Военной академии Генерального штаба в Москве. Также отметили, что обращение «уважаемый товарищ» давно вышло из моды и забылось на задворках СССР. Однако в Китае такое обращение очень ценно. Такие простые человеческие шифры стали ключом к расположению китайского министра.

Главное, что стороны подтвердили готовность сотрудничать в военной сфере, работать над обеспечением глобальной безопасности стран совместно, развивать стратегическое доверие между армиями и многое другое. Как отметил военный обозреватель, это тайные сигналы Дуна: он всецело поддерживает Россию в противостоянии с США и НАТО, хотя напрямую этого не говорит.

Ранее сообщалось, что политолог спрогнозировал конфликт между Пекином и Вашингтоном.