Полковник Костенко: ВСУ не справляются с российскими планирующими авиабомбами

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — развел руками украинский военный.