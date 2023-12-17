Полковник Костенко: ВСУ не справляются с российскими планирующими авиабомбами
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В руководстве ВСУ поставлены в тупик не знают, как противодействовать планирующим бомбам ФАБ-50 Армии России. На это в беседе с телеканалом «Прямой» указал полковник СБУ Роман Костенко.
По словам собеседника журналистов, упомянутых российских снарядов с каждым днем становится все больше в зоне СВО.
«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — развел руками украинский военный.
Как отметил Костенко, благодаря внушительным запасам советских авиационных бомб КАБ, российская оборонная промышленность имеет возможности в достаточно больших количествах изготавливать снаряды ФАБ-500, на основе которых создаются планирующие средства поражения.
Ранее сообщалось, что Россия использует в зоне спецоперации планирующие фугасные авиабомбы, что позволяет российской авиации наносить эффективные удары, не подставляясь при этом под ПВО противника.