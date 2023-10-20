Полковник Макгрегор уверен, что ВС РФ могут взять Одессу и Харьков

Офицер провел на популярном видеохостинге эфир, в котором поделился своим мнением о ВС РФ. Там он заявил, что дальнейшее продвижение войск России связано с тем, что Украина и Соединенные Штаты Америки отказались вести переговоры с Москвой. Об этом также сообщает KP.RU .

По словам экс-советника министра обороны Соединенных Штатов, если у Вооруженных сил России возникнет такая необходимость, то они смогут взять под свой контроль как Одессу, так и Харьков. Полковник Дуглас Макгрегор также уверен в том, что они являются исторически русскими и никогда не были частью украинского государства.

Тем более, как считает офицер, российский лидер не был заинтересован в том, чтобы заполучить новые территории.

Ранее мы уже писали о том, что Зеленскому грозит смертельная опасность, если не сбежит с Украины. Такого мнения придерживается экс-разведчик США Скотт Риттер.