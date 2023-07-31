Полковник Макгрегор заявил, что ВСУ начали терять солдат в «промышленных масштабах»

Переход российских войск на минувшей неделе от обороны к наступлению привел к тому, что украинские военные начали нести потери в «промышленных масштабах». На это указал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Как констатировал полковник на своем Youtube-канале, теперь заручиться политической поддержкой на Западе киевскому режиму будет очень сложно.

«Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — сказал он.

В продолжение темы Макгрегор подчеркнул, оборонное производство в России развернулось на полную мощь, ее заводы работают днем и ночью и теперь наращивание военного потенциала лишь вопрос времени.

«Россия вновь превратилась в грозную военную державу, какой она не была в феврале 2022 года», — резюмировал Макгрегор.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское на Времевском направлении под Запорожьем.