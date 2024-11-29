Полковник Матвийчук перечислил цели, по которым Россия может ударить «Орешником»

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом aif.ru рассказал, какие цели может повредить гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник» при запуске в реальных условиях.

Эксперт отметил, что цели отечественной ракеты будут согласовывать, а запуски проводить исключительно при одобрении главнокомандующего ВС РФ, то есть, Владимира Путина. Все будет решаться в градации приоритетов.

В первую очередь ударить могут по так называемым украинских центрам принятия решений: противник имеет множество таких точек по всей стране.

«Система государственно-военного управления имеет заглубленные пункты, полевые, подвижные, мобильные, по которым могут ударить "Орешником". Разведчики выявляют степень уязвимости этих объектов», – сказал эксперт.

В зоне риска также управления и военные производства, например, завод «Арсенал» в Киеве — один из самых активно выпускающих боеприпасы и стрелковое оружие. Возможно, что «Орешником» повредят диспетчерскую систему управления военной авиацией, важная для управления истребителей с Запада F-16.

Ранее сообщалось, что эксперт сравнил массированный удар «Орешника» с атакой из ядерного оружия.