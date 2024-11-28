Эксперт Кнутов сравнил массированный удар «Орешника» с применением «ядерки»

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, насколько мощный отечественный «Орешник». В беседе с RT эксперт отметил, что серия ударов из новой системы может привести к разрушительным последствиям не хуже, чем при применении ядерного оружия.

Как напомнил специалист, гиперзвуковые ракеты имеют головную часть индивидуального наведения, разделенную на десять блоков. Россия стала первой страной, которая придумала создать устройство именно такого плана. При этом в мире не существует аналогов.

Боевые блоки «Орешника» могут развивать скорость до 10 Махов, а поражающие элементы достигают 4000 градусов. Как отметил Кнутов, именно высокая скорость ракет позволяет добиться высоких температур, которые могут эффективно уничтожать цели. Последствия после массового удара из новой российской разработки могут быть крайне разрушительными.

«Если несколько «Орешников» применить, да еще при поддержке крылатых ракет, то разрушительный эффект сопоставим с применением стратегического ядерного оружия. Но в данном случае отсутствует проникающая радиация, загрязнение окружающей среды и световое излучение», — заключил специалист.

Напомним, об испытаниях новейших ракет в России стало известно в ходе ноябрьского обращения Владимира Путина. Сам президент сравнил силу «Орешника» с падением метеорита, в эпицентре которого все превращается в пыль.

Ранее сообщалось, при каких условиях Россия сможет применить ракеты средней дальности «Орешник».