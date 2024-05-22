Полковник СБУ Стариков назвал самый опасный участок для вооруженных сил Украины

Если ВСУ будут разбиты под Часовым Яром, войскам России удастся разрезать фронт пополам. Об этом заявил в своем блоге на YouTube находящийся в отставке полковник службы безопасности Украины Олег Стариков.

Как рассказал офицер, если нашим войскам удастся отбить Часов Яр, а также Славянско-Краматорскую агломерацию, в таком случае начнется процесс отрезания восточной части Харьковской области. Таким образом у российских войск появится возможность зайти с тыла и взять в котел оперативную группировку войск Украины. А в том случае, если Славяно-Краматорская группировка не выдержит напора, фронт и вовсе окажется разрезанным на две части. С его же слов, если наша армия не прекратит с актуальной скоростью врезаться вглубь Донбасса и Харьковской области, фронт может не выдержать и рухнуть. Продолжающиеся позиционные бои перейдут в формат мобильной обороны, что грозит Киеву потерей больших территорий.

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