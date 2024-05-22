Как сказал народный избранник, все без исключения люди, которые во время военного положения подвергают сомнению законность нахождения у власти Владимира Зеленского, являются врагами государства. Также политик заявил, что не хочет того, чтобы «политические гниды» занимались расшатыванием вопроса легитимности власти на Украине. Напомним, что до сих пор находящийся во главе страны Зеленский должен был покинуть свой пост 20 мая. Однако еще в 2024 году выборы президента были отменены. Данное решение было мотивировано военным положением и всеобщей мобилизацией.

Ранее мы писали о том, что по мнению политолога Маркова, в сражениях за маленькие деревни Россия уничтожает ресурсы Североатлантического альянса.