Полковник Трухан считает необходимым придумать властям «интересности» для участников СВО

По словам полковника запаса Владимира Трухана, для вернувшихся домой со спецоперации военнослужащих государство должно придумать «массу интересностей». Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что важно, чтобы у участников спецоперации было как можно меньше свободного времени. В качестве примера «интересностей» он привел туристические поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей.