Полковник Трухан считает необходимым придумать властям «интересности» для участников СВО
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По словам полковника запаса Владимира Трухана, для вернувшихся домой со спецоперации военнослужащих государство должно придумать «массу интересностей». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что важно, чтобы у участников спецоперации было как можно меньше свободного времени. В качестве примера «интересностей» он привел туристические поездки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей.