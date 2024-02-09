Опрошенные RT специалисты рассказали, чем печально известен генерал-полковник Александр Сырский, которого назначили на место главнокомандующего армией Украины.

Политолог Иван Мезюхо рассказал, что Александр Сырский является типичным ренегатом. По словам специалиста, новый командир осознает, что должность никак не принесет спокойствия и земных благ. Его выбрали лишь из-за верности Владимиру Зеленскому.

Возмущения украинской армии ясны: Сырский не жалел бойцов и не собирается начинать проявлять милосердие.

Полковник в отставке Виктор Литовкин вовсе назвал Сырского «мясником мирного населения Донбасса».

«Активно участвовал в войне против Донбасса. Даже попал там в окружение со своими подразделениями и еле вырвался. Но продолжал бомбить Донбасс. Рос активно, проливая кровь. У него руки по локоть в крови», — рассказал Литовкин.

По словам Литовкина, Зеленский в итоге обвинит в провалах Сырского, США и НАТО, под руководством которого могут провернуть контрнаступление. Однако виновник нужен был именно среди своих людей.

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ пообещал сберечь здоровье и жизни солдат.