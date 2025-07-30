Полмиллиона пассажиров столкнулись с задержками рейсов из-за проблем с радарами в Британии

Великобритания столкнулась с масштабным сбоем в системе воздушных перевозок, который 30 июля парализовал работу ключевых аэропортов страны, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что проблемы с радарными системами привели к остановке вылетов из крупнейших аэропортов, включая лондонские Хитроу, Гатвик и Сити, а также эдинбургский аэропорт.

Авиационный холдинг NATS, отвечающий за управление воздушным движением, оперативно признал проблему и направил инженеров для устранения неполадок. После нескольких часов напряженной работы представители компании сообщили о восстановлении поврежденной системы и постепенном возобновлении нормального функционирования аэропортов.

По данным аналитиков Cirium, в день сбоя было запланировано более 3 тыс. вылетов и столько же — прибытий рейсов, что соответствует примерно 577 тыс. пассажирских мест в каждом направлении.

Газета The Daily Telegraph предполагает, что задержки и отмены рейсов могли затронуть сотни тысяч путешественников. Пассажиры из-за сбоя столкнулись с массовыми неудобствами — длинными очередями в аэропортах, переносом рейсов и необходимостью переоформления билетов.

Представители NATS продолжают тесно сотрудничать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы минимизировать последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что в Британии пассажиры обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать самолет из-за президента США Дональда Трампа.