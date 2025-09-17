Полмиллиона в месяц — это минимум: как на самом деле богатеют россияне

Согласно исследованию о жизни обеспеченных россиян, проведенному социологом Светланой Мареевой, семьи с ежемесячным доходом от 500 тыс. руб. обычно располагают несколькими источниками поступления средств, а именно тремя и более. Об этом исследовательница сообщила в интервью «Ленте.ру».

Мареева подчеркнула, что для состоятельных россиян высокая зарплата не является единственным способом увеличения бюджета семьи.

Она отметила, что заработную плату в качестве основного источника дохода указывают от 50% до 70% опрошенных. Вторым по популярности источником являются проценты с банковских депозитов.

Доходы от предпринимательства, включая пассивный доход от участия в бизнесе, получают около трети респондентов. Примерно столько же, около 30%, имеют доходы от аренды недвижимости, такой как жилье или земля.

Эксперт упомянула и другие, менее распространенные способы получения средств, доступные семьям с доходом от полумиллиона рублей в месяц, включая доходы от фондового рынка, а также подработку или работу по проектам. Мареева также обратила внимание на различия в способах получения дохода между разными возрастными группами.

По ее словам, с возрастом происходит накопление капитала, и у старших возрастных групп значительную роль начинают играть доходы от инвестиций, хотя и трудовая деятельность остается важной составляющей.

Ранее сообщалось, что российским учителям пообещали повысить зарплату.