Полмиллиона за груз: экс-директор аэропорта предстанет перед судом

Экс-директор кемеровского аэропорта имени Леонова предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 2023 по 2025 год он получал деньги от предпринимателя за организацию отправки грузов в обход установленных процедур.

Следствие установило, что обвиняемый лично принял от бизнесмена более 500 тысяч рублей. Эти средства предназначались для обеспечения ускоренной отправки грузов авиатранспортом, в том числе в нерабочее время. При этом услуги не были оформлены официально — договор между сторонами отсутствовал, платежи не проводились.

Дело направлено в Центральный районный суд Кемерова. Обвиняемому вменяют пункты «в» и «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Максимальное наказание по данной статье достигает 12 лет лишения свободы с крупным штрафом.

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