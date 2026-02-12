Полмиллиона за навязывание: в ЦБ выдали информацию о банках, тайно подключающих платные услуги

В прошлом году некоторые банки подключали клиентам платные услуги без их согласия. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

Какие именно кредитные организации этим занимались, Мамута уточнять не стал. Однако подчеркнул, что нарушения допустили в том числе крупные финансовые учреждения. Никаких других мер воздействия или санкций в отношении банков ЦБ не привел. Имена нарушителей не раскрыты. Уголовные дела не упоминаются. В декабре Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров. Для юридических лиц сумма выросла более чем в десять раз и теперь составляет 500 тысяч рублей.

Ранее размер штрафа для компаний был значительно ниже, что делало навязывание экономически оправданным. Повышение ответственности должно сократить количество случаев, когда потребители платят за не заказанные ими услуги. Практика подключения платных опций без ведома клиента — одна из самых частых жалоб в сфере финансовых услуг. При этом доказать факт навязывания и добиться возврата средств потребителям удается не всегда, особенно если списание происходит небольшими суммами.

В Банке России заявили, что продолжают мониторинг ситуации. Адресная работа с нарушителями, по словам Мамуты, уже принесла результаты: недобросовестные практики прекращены, деньги пострадавшим возвращены.

