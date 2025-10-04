Журналист Томас Фази в соцсети Х заявил, что поддержка Великобританией Украины в нанесении ударов по российской территории является крайне безрассудной.

Журналист прокомментировал статью Financial Times, в которой говорится, что США побуждают своих союзников по НАТО усилить обмен разведданными с Киевом. В то же время Лондон уже оказывает помощь Украине в нанесении ударов вглубь российской территории.

«Это полное безумие. Представьте себе заголовок: "Россия уже помогает Беларуси, нанося глубокие удары по Великобритании"». Всего лишь формальность отделяет Британию от прямого запуска ракет по России и от полномасштабной войны», — написал он.

В январе британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину. Во время этого визита был подписан договор о "столетнем партнерстве". Документ был обнародован позже, и в нем содержались положения о рассмотрении возможностей размещения на украинской территории военных баз, а также о сотрудничестве в сфере вооружений для дальних ударов.

