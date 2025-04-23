Полностью российский самолет Superjet 100 совершил первый полет

В Комсомольске-на-Амуре совершил свой первый полет авиалайнер Superjet 100, полностью выполненный из российских комплектующих. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Издание сослалось на информацию, полученную от Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех». По этим данным, в Комсомольске-на-Амуре совершен испытательный полет SJ-100, снабженного двигателями ПД-8. Он прошел успешно, все системы отработали штатно и без нареканий. Самолет вел себя во время полета устойчиво, показав хорошую управляемость.

«Мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского „Суперджета“. Это станет важным шагом к укреплению технологической независимости нашей страны и внесет значительный вклад в развитие отечественного авиастроения», — заявил по этому поводу Вадим Бадеха, гендиректор ОАК.

Еще до конца 2025 года должны быть завершены все испытания для получения сертификата, а в следующем году лайнер начнет поступать в российские авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Химках пройдет открытие выставки авиационных моделей «Самолет Победы», она пройдет в выставочном комплексе «Артишок». На выставке посетителям представят образцы самолетов, которые создали учащиеся учебных заведений города. Эксперты также расскажут им об особенностях каждой представленной модели, ее истории и назначении.