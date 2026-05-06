Полноводная Ока разрушила набережную у Шуховской башни в российском городе

В Дзержинске Нижегородской области половодье нанесло серьезный удар по набережной в районе знаменитой Шуховской башни. Из-за подъема воды в Оке смыло часть береговой линии вместе с соснами и кусками бетонных конструкций берегоукрепления. Администрация города, как передает ИА «Время Н» , обратилась к жителям с просьбой соблюдать осторожность и не приближаться к огражденной зоне.

Территорию у уникального памятника архитектуры оперативно огородили предупреждающими конструкциями и установили информационные щиты. Сотрудники администрации Дзержинска вместе со специалистами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» контролируют ситуацию. В МЧС пояснили: разлив реки спровоцировал серьезную эрозию грунта и повреждение защитных сооружений вблизи башни.

Шуховская башня в Дзержинске — единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора. Набережная возле нее пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей города. Именно поэтому власти просят всех соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям информационных знаков и не приближаться к огражденной зоне.

По договоренности главы города Михаила Клинкова с руководством филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» уже намечен план действий. После того как вода спадет и оползневые процессы остановятся, специалисты проведут детальное инженерное обследование. По его итогам будет сформирован перечень работ и определены сроки восстановления набережной. Пока же главная задача — безопасность людей и сохранность уникального архитектурного объекта.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области все еще подтоплены семь дорог.