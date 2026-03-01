Полный блэкаут: авария оставила сотни южносахалинцев без электричества
Sakh.online: в Южно-Сахалинске на фоне аварии обесточены десятки СНТ и улиц
Фото: [Мужчина вкручивает лампу в патрон/Медиасток.рф]
Последние выходные февраля начались для жителей Южно-Сахалинска с неприятного сюрприза. Масштабная авария на объектах электросетевого хозяйства привела к внеплановому блэкауту, охватившему значительную часть частного сектора и дачных массивов, пишет Sakh.online.
В субботу, 28 февраля, под удар технического сбоя попали сразу шесть улиц и два десятка садовых товариществ. По данным пресс-службы филиала ПАО «Сахалинэнерго», первые сигналы о прекращении подачи ресурса начали поступать ранним утром, в 6:48. Специалисты установили предварительный срок восстановления электроснабжения — до 12:00 того же дня.
В зону аварийного отключения вошел внушительный перечень объектов. Энергетики разделили список пострадавших адресов на две основные группы:
Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ):
- «Вишенка», «Гвоздичка» и «Картонажник»;
- «Книжник», «Колхида», «Колхида-1» и «Колхида-2»;
- «Локомотив», «Мечта», «Надежда-2» и «Оптовик»;
- «Росинка», «Рыбак» и «Рябинка-2»;
- «Серебрянка», «Аграрник», «Лотос» и «Мукомол»;
- «Металлист» и «Солнечная Долина».
Городские улицы и жилые дома:
- Улица Земляничная: дома № 4, 10, 17, 20, 21, 31, 44, 45, 62, 66;
- Улица Лермонтова: дома № 101, 122;
- Улица Сиреневая: (полностью);
- Улица Клубничная: дома № 6, 79;
- Улица Малиновая: дома № 19, 38, 46;
- Улица Цветочная: дома № 30, 49, 60.
Для тех, кто столкнулся с отсутствием света, «Сахалинэнерго» организовало горячую линию. Получить оперативную консультацию можно по телефонам диспетчерской службы: 782-782 или 8 (800) 301-300-8. Также актуальная информация о ходе ремонтных работ транслируется на официальном сайте ФРС. Несмотря на то, что аварийные бригады были мобилизованы немедленно, жителей просят учитывать возможные корректировки по времени подключения в зависимости от сложности выявленных повреждений на подстанциях.
Ранее сообщалось, что пожар на НПЗ в Новоминской охватил 150 кв. м.