Полный блэкаут: авария оставила сотни южносахалинцев без электричества

Последние выходные февраля начались для жителей Южно-Сахалинска с неприятного сюрприза. Масштабная авария на объектах электросетевого хозяйства привела к внеплановому блэкауту, охватившему значительную часть частного сектора и дачных массивов, пишет Sakh.online .

В субботу, 28 февраля, под удар технического сбоя попали сразу шесть улиц и два десятка садовых товариществ. По данным пресс-службы филиала ПАО «Сахалинэнерго», первые сигналы о прекращении подачи ресурса начали поступать ранним утром, в 6:48. Специалисты установили предварительный срок восстановления электроснабжения — до 12:00 того же дня.

В зону аварийного отключения вошел внушительный перечень объектов. Энергетики разделили список пострадавших адресов на две основные группы:

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ):

«Вишенка», «Гвоздичка» и «Картонажник»;

«Книжник», «Колхида», «Колхида-1» и «Колхида-2»;

«Локомотив», «Мечта», «Надежда-2» и «Оптовик»;

«Росинка», «Рыбак» и «Рябинка-2»;

«Серебрянка», «Аграрник», «Лотос» и «Мукомол»;

«Металлист» и «Солнечная Долина».

Городские улицы и жилые дома:

Улица Земляничная: дома № 4, 10, 17, 20, 21, 31, 44, 45, 62, 66;

Улица Лермонтова: дома № 101, 122;

Улица Сиреневая: (полностью);

Улица Клубничная: дома № 6, 79;

Улица Малиновая: дома № 19, 38, 46;

Улица Цветочная: дома № 30, 49, 60.

Для тех, кто столкнулся с отсутствием света, «Сахалинэнерго» организовало горячую линию. Получить оперативную консультацию можно по телефонам диспетчерской службы: 782-782 или 8 (800) 301-300-8. Также актуальная информация о ходе ремонтных работ транслируется на официальном сайте ФРС. Несмотря на то, что аварийные бригады были мобилизованы немедленно, жителей просят учитывать возможные корректировки по времени подключения в зависимости от сложности выявленных повреждений на подстанциях.

Ранее сообщалось, что пожар на НПЗ в Новоминской охватил 150 кв. м.