Полный ретрит и дух коммунизма: зачем россиянам ехать в Лаос

В ближайшем будущем откроются прямые рейсы из России в Лаос, благодаря чему все больше отечественных туристов смогут отдохнуть в данной стране. Путешественник Сердар Каррыев объяснил, чем примечательно это государство, и кому оно подойдет.

По словам эксперта, Лаос — идеальное место для тех, кто ищет спокойствия и созерцания, а не шумных развлечений.

«На юге Лаоса протекает красивая и интересная река Меконг. На ее территории находятся множество островов, в том числе и крошечных (некоторые можно обойти по кругу за 20 минут). Их собирательное название — Четыре тысячи островов, и это очень занимательное место. Из города Паксе туда ходят лодки, а туристы ценят эти локации за тишину и умиротворение. Там ты живешь в соседстве с животными и местными фермерами, наслаждаешься ретритом в уединении, можешь медитировать», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Лаосе, добавил путешественник, полностью отсутствует клубная жизнь. Это не Таиланд с его многочисленными вечеринками, а его полная противоположность. Дополняют все приятный климат и многочисленные реки, а также низкий уровень криминала, позволяющий наслаждаться путешествием, не опасаясь за свои имущество и жизнь.

«Здесь находится невероятное количество буддийских храмов, а недалеко от столицы государства Вьентьяна расположен Будда-парк, на территории которого находятся свыше 200 различных статуй на религиозную тематику», — отметил Каррыев.

Руководит Лаосом, напомнил собеседник, коммунистическая партия, поэтому в стране местами чувствуется что-то знакомое, родное. На улицах можно даже заметить автомобили советского производства, а местные школьники участвуют в некоем подобии пионерского движения.

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