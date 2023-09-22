«Полотенце — к смерти, галстук — к виселице: известная ясновидящая Алиева рассказала, какие подарки дарить нельзя

Практически все люди на планете любят получать подарки. А некоторые еще обожают их дарить. Желающие порадовать близкого задолго до памятной даты сбиваются с ног в поисках презента, который точно придется по душе любимому человеку. Однако не все знают, какие подарки дарить нельзя ни в коем случае.

Известная ясновидящая Инесса Алиева рассказала, какие подарки не только не порадуют, но и принесут несчастье. По ее словам, все колюще-режущие предметы под запретом. Дарить набор ножей хозяйкам нужно, обязательно попросив монетку, иначе слезы неминуемы.

«Нельзя дарить расчески и зеркала, потому что эти подарки приносят неприятности. Зеркало — это магический предмет, через него все порталы открываются. Полотенце тоже нельзя дарить, потому что полотенце и тапочки — это к смерти. Нижнее белье всегда к изменам. А галстуки — к виселице», — рассказала популярная ясновидящая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Подарить котенка, рыбку или щенка можно, но за них тоже принято брать монетку.

«Статуэтки птиц должны быть парные. А если вы дарите просто статуэтку птицы, то это нежелательно, такой подарок предвестник плохого. Дарить символ года тому, кто в этот год рожден — тоже плохая примета. Фигурка будет забирать удачу», — добавила Инесса Алиева.

Часы, по народным поверьям, очень плохой подарок.

«Они к разлуке. Есть вот поверье, что подаренные часы начинают отсчитывать время до кончины человека. Также они могут предрекать ссору и расставание», —пояснила собеседница издания.

Платки дарить ни в коем случае нельзя, потому что в дом придут слезы. К слезам приведет и жемчуг, так как считается, что в нем заключены слезы вдов. Но что же тогда можно дарить?

«Скатерть можно дарить. Это подарок хороший, и вы будете даже желанным гостем в доме. Посуду нужно дарить с конфеткой, пустую — к безденежью. По этой же причине дарят кошелек обязательно с монеткой», — объяснила Алиева.

Принимать подарки обязательно нужно с благодарностью, но еще не лишним будет отдать что-то в ответ. Например, конфету.

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