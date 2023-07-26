Половина хирургических вмешательств в Подмосковье выполняется малоинвазивно

С начала текущего года в три раза выросло количество малоинвазивных операций, проводимых в медицинских учреждениях Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что что подобные операции выполняются через небольшие проколы и имеют ряд преимуществ по сравнению с полостными, а именно: быстрое восстановление, более короткий период нахождения в стационаре, быстрая реабилитация.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова подчеркнула, что долю таких операций позволяет увеличить оснащение медучреждений современной видеоэндоскопической и операционной техникой, а также высокий уровень профессионализма наших врачей.

Так, на сегодняшний день удаление аппендицита в ряде больниц проводится почти в 100% случаев малоинвазивно — в частности, в Люберецкой, Воскресенской и Дубненской. В настоящий момент проводится дооснащение современным медоборудованием многопрофильных стационаров, а также обучение медицинских специалистов, чтобы продолжить увеличение доли малоинвазивных операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти сорок единиц тяжелого медоборудования появилось в больницах области с января.