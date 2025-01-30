Половина исков к розничным сетям касается магазинов «Светофор»

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Иски к магазинам «Светофор» составляют половину всех исков к розничным сетям.

Чаще всего исковые заявления связаны с нарушениями закона о торговле и о возврате продукции.

Востиков добавил, что «Светофор» продает товары по очень низким ценам, за счет чего хочет получить преимущества, однако качество товаров при этом страдает.

Ранее сообщалось о том, что автобус в Перми протаранил «Пятерочку» и застрял между деревьев.