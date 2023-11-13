Половина работ по строительству новой школы уже завершена в подмосковном Красногорске

На сегодняшний день строительная готовность нового образовательного учреждения на территории ЖК «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово в Красногорске составляет уже пятьдесят процентов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Напоминаем, что новый объект возводится в рамках нацпроекта «Образование». На объекте задействовано более ста пятидесяти рабочих, а также восемь единиц техники, выполняются фасадные, кровельные и отделочные работы, монтаж инженерных сетей.

Согласно плану, общая площадь четырехэтажного здания составит чуть более пятнадцати тысяч квадратных метров. А открыть новую школу планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье продолжают активно строить школы, ведь ежегодный прирост учеников составляет порядка 42 тысяч ребят.