Половина россиян запланировали сделать в этом году ремонт

Почти каждый второй житель нашей страны запланировал на этот год ремонт, треть из них готовы потратить на него до 500 тыс. рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что также почти три четверти из них желают привлечь к выполнению работ профессионалов, а каждый десятый надеется справиться своими силами.

Отмечается, что почти 25% россиян рассчитывают потратить на ремонтные работы до миллиона рублей, еще 13% — до трех миллионов рублей, а 8% отложили на обновление жилья еще больше.

Добавляется, что более 40% видят в ремонте способ сделать свои дома и квартиры более комфортными, также у каждого пятого жителя нашей страны обновление отделки и мебели ассоциируется со стрессом и финансовыми проблемами.

Ранее сообщалось, что отремонтировать квартиру в 2025 году станет дороже на 10-20%.