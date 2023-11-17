Положение Украины в конфликте усугубилось из-за сокращения помощи со стороны

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что снижение количества материальной помощи со стороны других государств сильно усугубило состояние Украины. С учетом приближения зимы снижение поддержки сказалось и на гуманитарной составляющей помощи. Верещук обратилась к иностранным донорам и попросила проверить проекты и не распыляться на другие направления.

По словам украинского премьера, для помощи Украине Западу надо отложить или приостановить менее важные соцпроекты. Также она попросила сократить административные расходы. По ее словам, это важно, так как следующий год может стать тяжелым для Украины.