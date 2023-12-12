«Помогут изгнать из дома негативные эмоции»: в каких цветах украсить елку к году Зеленого Деревянного Дракона

Приближается Новый год, и многие уже покупают или достают с дальних полок искусственные елки, ищут самые красивые игрушки, мастерят праздничный декор.

Как нарядить елку так, чтобы она непременно понравилась хозяину 2024 года — Зеленому Деревянному Дракону — и чтобы он принес удачу на своих крыльях, нам рассказала известная экстрасенс и целительница Бэла Уайт.



По ее словам, елку нужно украсить в цветах, которые соответствуют символу года — Дракону. Это зеленый, красный и золотой.

«Палитра должна быть торжественной, выразительной, но не вульгарной. Несколько красных элементов на дереве помогут изгнать из дома негативные эмоции», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая убеждена — чтобы привлечь в дом успех, нужно обязательно разместить на елке фигурку дракона, но так, чтобы он обязательно «смотрел» на восток.

«Будет замечательно, если вы повесите на вашу ель золотые монеты, можно шоколадные. Это принесет вам прибыль, достаток и сладкую жизнь», — добавила Уайт.

Если в доме не утихают ссоры, продолжила ясновидящая, то нужно повесить на елку ангелочков.

«Чтобы в следующем году в вашей семье прекратились конфликты и пришли примирение, любовь и взаимопонимание, то приобретите две фигурки ангелочков, свяжите их красной лентой и разместите их на елке так, чтобы они не бросались в глаза. Ангелы принесут вам мир и счастье», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая рассказала, какую фигурку дракона нужно иметь в доме.