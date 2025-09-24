Польша отправляет в отставку советские вертолеты: легендарные «Крокодилы» покидают строй к 2027 году. Решение затронет оставшиеся машины, которые уже используют с серьезными ограничениями. Об этом пишет Defence24.

Вооруженные силы Польши закрывают главу, связанную с советским авиационным наследием. Согласно планам командования, ударные вертолеты Ми-24, известные как «Крокодилы», будут полностью выведены из эксплуатации в ближайшие три года.

Парк этих машин в стране заметно сократился после передачи части вертолетов Украине. Если в 2022 году Польша располагала 28 единицами, то сейчас в строю осталось не более 18. При этом их функционал серьезно ограничен. По данным экспертов, «Крокодилы» пригодны лишь для обучения пилотов и оказания огневой поддержки с применением неуправляемых вооружений.

Отказ от Ми-24 является частью масштабной программы обновления армейской авиации. Всего до конца 2025 года страна планирует списать почти 80 устаревших вертолетов различных моделей, включая советские Ми-2, Ми-14 и американские SH-2G. Это решение согласуется с общемировым трендом: аналитики отмечают перенасыщение рынка военных вертолетов и снижение спроса на устаревающие модели.

