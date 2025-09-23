Польша вновь открывает границу с Белоруссией: грузовики получат зеленый свет уже в полночь

Польша возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Решение вступит в силу в полночь со среды на четверг, что позволит вернуться на родину сотням застрявших польских грузовиков. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о снятии ограничений, введенных неделей ранее по соображениям безопасности. Поводом для закрытия границы стало начало активной фазы масштабных российско-белорусских учений «Запад-2025». Военные маневры завершились 16 сентября, что позволило польским властям пересмотреть свои меры.

На белорусской территории скопилось 1453 польских грузовых автомобиля, которые не успели покинуть страну до блокировки единственного доступного для них маршрута. Чтобы избежать международного кризиса и финансовых потерь перевозчиков, таможенный комитет Белоруссии пошел навстречу, продлив сроки временного пребывания иностранных фур на десять суток.

