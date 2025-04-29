Польша ввела санкции против владельцев сети «Светофор»
ТАСС: владельцы сети «Светофор» попали под санкции в Польше
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Польское правительство применило санкции в отношении Андрея и Сергея Шнайдеров, являющихся владельцами розничной сети «Светофор», передает ТАСС.
Информация об их включении в перечень лиц, подпадающих под санкции, была опубликована на веб-сайте Министерства внутренних дел Польши 25 апреля.
В качестве обоснования данного решения польские власти указали, в частности, на то, что эти предприниматели уже находятся под санкциями, введенными Украиной.
Как сообщило министерство, братья Шнайдеры учредили в Польше компанию Torgservis.pl и запустили сеть торговых точек под брендом MyPrice. Согласно оценке Forbes, капитал Сергея Шнайдера составляет около $1,4 млрд.
Ранее сообщалось, что в Словакии собрали 350 тыс. подписей для референдума за отмену санкций против РФ.