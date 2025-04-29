Польша ввела санкции против владельцев сети «Светофор»

Польское правительство применило санкции в отношении Андрея и Сергея Шнайдеров, являющихся владельцами розничной сети «Светофор», передает ТАСС.

Информация об их включении в перечень лиц, подпадающих под санкции, была опубликована на веб-сайте Министерства внутренних дел Польши 25 апреля.

В качестве обоснования данного решения польские власти указали, в частности, на то, что эти предприниматели уже находятся под санкциями, введенными Украиной.

Как сообщило министерство, братья Шнайдеры учредили в Польше компанию Torgservis.pl и запустили сеть торговых точек под брендом MyPrice. Согласно оценке Forbes, капитал Сергея Шнайдера составляет около $1,4 млрд.

Ранее сообщалось, что в Словакии собрали 350 тыс. подписей для референдума за отмену санкций против РФ.