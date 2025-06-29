Польская авиация поднята по тревоге из-за якобы активности России на Украине

В связи с предполагаемой активностью России на Украине, авиация Польши и стран-партнёров была поднята в небо над территорией республики, о чём сообщило оперативное командование родов Вооружённых сил Польши в социальной сети Х.

В заявлении руководства говорится, что в соответствии с существующими правилами и нормами командующий операцией отдал распоряжение использовать все доступные ресурсы и возможности.

Помимо этого, в небо поднялись дежурные группы истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения привели экстренно в состояние повышенной боеготовности.

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — добавляется в сообщении.

Представители польской армии заявляют, что предпринятые действия направлены на обеспечение безопасности в районах, расположенных вблизи «уязвимых зон».

Ранее сообщалось, что Польша заявила о перехвате российского Су-24 над нейтральными водами Балтики.