Иностранные наемники, выступающие на стороне ВСУ, заняли опустевший дом в Судже Курской области. Об этом сообщили бывшие жильцы частного строения, которые были вынуждены бежать из города на фоне зверств украинских сил. Об этом пишет RT.

Беглые жильцы узнали о наемниках после того, как младшему сыну пришло оповещение на YouTube о платной подписке на польский канал. Сама семья уезжала из Суджи под обстрелами. Позже, будучи в Курске, по новостям показали их сгоревший дом.

«Это нацики... Они сначала заседали там, в этом доме. Здесь жили поляки в нашем доме», — сказала собеседница.

Как отмечает канал, собранные подписчиками RT средства начислили младшему сыну семьи из Суджи. На них закупают теплые вещи и планшет для дистанционной учебы.

Ранее сообщалось, что оставшиеся без домов люди в Судже переселились в здание интерната.