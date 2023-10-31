Польские перевозчики могут перекрыть КПП, чтобы избавиться от украинских конкурентов

Как рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, на встрече с польскими коллегами стало известно, что с 3 ноября возможно перекрытие КПП на границе. Это может быть забастовка или другая акция от перевозчиков, которые хотят избавиться от конкуренции в лице украинских коллег.

Сейчас Украинская сторона ждет подробных объяснений от польских коллег, а также информации о том, какие действия предпримут перевозчики из Польши. Он также сообщил, что уже известно, что перекрыть планируют КПП «Краковец-Корчева». Когда станут известны детали, украинские власти проинформируют перевозчиков.