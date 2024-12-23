Польские студенты в сочельник исполнили нацистские песни вместо рождественских

Студенты колледжа на севере Польши во время празднования сочельника продемонстрировали печенье в форме свастики и исполняли нацистские песни вместо традиционных рождественских мелодий. Об этом сообщило издание Gazeta Wyborcza.

Согласно информации издания, инцидент произошел 20 декабря в профессиональном училище 1-го уровня в Иновроцлаве, расположенном в Куявско-Поморском воеводстве.

Во время праздничного мероприятия ученики одного из классов запускали петарды, демонстрировали пряники с изображением свастики, вероятно, испеченные во время уроков, пели нацистские песни и использовали нацистское приветствие. Все происходящее снимали на видео и выкладывали в соцсети, отметил источник.

Учебное заведение ответило на происшествие тем, что в отношении участников инцидента были приняты меры, а видеозаписи с праздника направлены в полицию. По польским законам, за пропаганду нацизма предполагается наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что немецкий политик Бююкбайрам ушел в отставку из-за «досадной шалости» с нацистской секс-куклой.