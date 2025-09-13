Трехлетний российский ребенок внесен в нацистскую украинскую базу «Миротворец»*

РИА Новости обнаружило, что трехлетний ребенок из России попал в украинскую базу данных "Миротворец"*. Об этом стало известно в пятницу, 12 сентября.

Согласно информации на указанном ресурсе, 9 июня 2023 года родился Тимур, который "осознанно пересек государственную границу Украины".

Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.

По информации издания, база данных сайта «Миротворец»*, запущенного в 2014 году, включает в себя персональные информации о лицах (включая артистов, журналистов и политиков), обвиненных Украиной в совершении действий враждебного характера. Законность сбора и публикации этих данных вызывает сомнения, так как процедура происходит без судебного решения.

Ранее сообщалось, что заблокированный в РФ сайт «Миротворец»* внес в свою базу данные пятилетнего россиянина.

* - признан экстремистским и заблокирован в России