Польские ВС сообщили о пересекшем границу аэростате из России

В воздушное пространство Польши залетел аэростат из Калининградской области РФ. Соответствующее заявление сделало оперативное командование ВС страны в официальных соцсетях .

Согласно информации военных, данный аэростат сорвался с привязи и случайным образом попал на территорию республики. Представители подчеркнули, что о вероятности пролета объекта местные ВС были предупреждены российскими службами.

В публикации также говорится о том, что местные станции беспрерывно следят за полетом аэростата, движущегося возле Варминьско-Мазурского воеводства.

В командовании также отметили, что аппарат не несет какой-либо опасности для граждан Польши. Ожидается, что через несколько часов он покинет небо страны.

Ранее правоохранители в Польше потеряли 3 осужденных за шпионаж в пользу России.