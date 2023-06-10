Польский генерал Козей описал фатальный сценарий контрнаступления ВСУ

Любое крупное сражение с Армией России, экипированной и обеспеченной всем необходимым в разы больше, чем ВСУ, станет для украинских военных мягко говоря рискованным, поделился мнением польский генерал Станислав Козей.

Военный специалист указал на то, что российская тяжелая техника как раз и ожидает удобного момента в сражении, чтобы использовать в деле все свои ресурсы. И не оставит камня на камне от украинской военщины.

«Россияне давно ждали украинского контрнаступления. Они не используют свои силы, которые держат в глубине. Российская тяжелая техника ожидает удара, чтобы потом поочередно нанести свои. Любое крупное сражение было бы для украинцев рискованным», — передает слова Козея издание Fakt.

Ранее в Белом доме назвали точную цель украинского контрнаступления.