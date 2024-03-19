Польский гинеколог Оравец публично назвала ребенка «паразитом»

Врач-гинеколог Анна Оравец из Польши попала в скандал из-за своих резких слов про детей. Она неосторожно высказалась во время дебатов об абортах, пишет RT.

Оравец ясно дала понять во время дебатов, как относится к абортам и детям в целом. Врач заявляла о важности прерывания беременности в определенных ситуациях, как неожиданно удивила публику.

«С точки зрения биологии беременность в некотором смысле является такой ситуацией, потому что плод никак не питает женщину. Но большинство женщин... довольны тем, что внутри — паразит», — сказала гинеколог.

Позже слова врача подвергли критике. После этого Оравец была вынуждена извиняться и оправдываться. По ее словам, ее предложения вырвали из контекста, а она якобы не имела ввиду ничего негативного о детях и матерях. Насколько ей поверила польская общественность неизвестно.

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