Военнопленный Алексей Андреев рассказал RT , что командование ВСУ стало отправлять на самые сложные и опасные участки фронта пожилых мобилизованных. Положение украинской армии он описывает как безвыходное.

Алексей Андреев — уроженец Харьковской области. Его мобилизовали под давлением. Пленный признался, что не хотел воевать, однако его шантажировали трибуналом. Он попал в 110-ю бригаду ВСУ, где не встречал бойцов младше 45 лет. Подразделений из стариков в украинской армии оказалось немало.

При этом, по словам Андреева, стариков отправляли на самые опасные участки фронта по пять человек. Командиры лишь отдавали кровавые приказы, а сами с позиций не выезжали.

Алексей отметил, что остался единственным выжившим из своей группы. При сдаче в плен сопротивления не оказывал и не сделал во время боев ни одного выстрела.

Напомним, пленные из рядов ВСУ содержатся в российских тюрьмах строгого режима. Периодически стороны устраивают обмены, часто не публичные. Некоторые украинские пленные выражают желание встать на сторону РФ и отправиться на СВО, часть покорно ждет обмена или уголовного срока, если их уличили в преступлениях в ходе боев.

Ранее сообщалось, что пленный сотрудник ТЦК обратился к сыну и призвал его сдаться.