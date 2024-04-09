Премьер Нетаньяху заявил об уверенности в том, что Израиль добьется поставленных целей

9 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сумеет достичь всех поставленных целей продолжающейся в секторе Газа войны, и никто в мире не сможет ему помешать. Подробности сообщает РИА Новости.

Во время своего обращения к военным политик заявил, что будут уничтожены батальоны ХАМАС, которые, в том числе, есть и в Рафахе. Также он сказал, что в мире имеется немало сил, пытающихся остановить Израиль, но они не смогут ничего добиться. Обозначил Нетаньяху и главные цели идущей войны. С его слов, необходимо вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и сделать так, чтобы Газа более не угрожала Израилю.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Германии Бербок пожаловалась на практически закончившиеся в стране запасы систем Patriot. Политик заявил, что на сегодняшний день правительство не в состоянии отправить даже один комплекс и призвала другие страны искать запасы у себя.