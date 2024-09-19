Польский самолет экстренно сел в Черногории из-за сообщения о бомбе

Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужденно сел в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, пишет РИА Новости со ссылкой Радио и телевидение Черногории.

Самолет из Варшавы с номером рейса LO585 вынужденно приземлился в Подгорице. Причиной стала информация о бомбе на борту, однако в ходе проверок она не подтвердилась. Оказалось, что гражданка Польши решила отомстить мужу. По ее словам, она не полетела с ним, потому мужчина якобы решил пойти на преступление.

Национальный телеканал Черногории отметил, что, вероятно, теперь у женщины будут проблемы.

Ранее сообщалось, что неопознанное воздушное судно дважды пролетело вдоль границы Калининградской области.