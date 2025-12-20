Полтора года без проезда: на улице в Челябинске с 21 декабря полностью ограничат движение

В Челябинске с 21 декабря закроют для автомобильного движения участок улицы Каслинской, сообщила пресс-служба администрации города. Ограничения будут действовать 1,5 года — до июня 2027 года.

Перекрыт будет отрезок от Комсомольского проспекта до улицы Островского. При этом трамвайное движение продолжит работу в обычном режиме.

Для водителей разработаны альтернативные маршруты. Потоки транспорта с улиц Кожзаводская и Болейко будут перераспределены на проспект Победы и Свердловский проспект. Светофор на перекрестке Кожзаводской и Каслинской демонтируют.

Транспорт с улицы Куйбышева направят на Островского с дальнейшим выходом на Свердловский проспект. Там же организуют место для разворота.

Автомобилистам с улицы Болейко нужно будет двигаться по Кожзаводской с выходом на Новомеханическую через разъезд «93 км». На Новомеханической обустроят регулируемый перекресток со светофором.

Причиной таких масштабных изменений стал очередной этап строительства метротрамвая. На закрытом участке начнутся работы открытым способом по сооружению стартового котлована для линии «Север — Юг».

Ранее сообщалось, что на трассе М-5 под Челябинском ограничили движение для автобусов и такси.