Полтора миллиона человек побывали в парках Московской области за масленичную неделю

На прошедшей масленичной неделе парка Подмосковья посетили 1,5 миллиона человек, что на 477 тысяч больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в будние дни парковые территории в среднем посещали 150 тысяч человек, за выходные посетителями стали 668 тысяч человек. В число самых популярных вошли парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе парк «Сестрорецкий» в Клину, парк «Фабричный» в Истре и парк Мира в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.