Полтора миллиона человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с января текущего года диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли уже свыше полутора миллионов человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава области.

«Обследование позволило выявить у них 51 тысячу заболеваний, о которых они не знали», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

По итогам осмотров выявили почти 1,2 тысячи случаев заболевания онкологией. В их числе – 366 случаев рака молочной железы, 158 случаев рака предстательной железы, 116 случаев рака кишечника.

Для того, чтобы бесплатно пройти диспансеризацию, нужно обратиться в свою поликлинику. В отдаленных территориях работают передвижные медицинские комплексы. Кроме того, в течение летнего периода пройти медосмотр можно в парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта медицинского колледжа в Дмитрове.