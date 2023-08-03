Полторы тысячи многодетных семей получили земельные участки с января в Подмосковье

В Подмосковье с января этого года земельными участками обеспечили 1543 многодетные семьи, сообщили в Мособлимуществе. По итогам прошлого месяца землю получили 230 семьи.

Как отметила глава министерства Наталья Адигамова, в общей сложности, с начала действия меры поддержки землей в области были обеспечены 34,8 тысячи многодетных семей.

Лидерами по предоставлению участков стали Щелково, Орехово-Зуево и Богородский округ, где землю получили 1635, 1545 и 1419 семей соответственно.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году сельхозпроизводители региона получили более тысячи гектаров земли.