Полторы тысячи учеников пойдут 1 сентября в новую школу, построенную в ЖК «Ильинские Луга»

Большую и современную школу достроили на территории жилого комплекса «Ильинские Луга» в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Ожидается, что данная школа объединит в своих стенах шестьдесят классов — от первых до выпускных. Здесь также обустроили библиотеку, четыре спортивных зала, пищевой блок и актовый зал.

Отдельное внимание уделено спортивному ядру. Ведь школьный стадион войдет в программу регионального проекта «Открытый стадион» — заниматься спортом здесь смогут не только ученики образовательного учреждения, но и все желающие.

Ведомство уже выдало разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Девелопер проекта компания ПИК построила ее за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты детей в рамках акции «Шар желаний».