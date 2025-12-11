«Получал по 6 млн в месяц»: раскрыты баснословные доходы бывшего шефа редколлегии URA.RU
Издание Ura.ru временно прекратит выпуск новостей на три дня
Фото: [Клавиатура для ноутбука/Медиасток.рф]
Вновь назначенный директор ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» Андрей Ткаченко заявил о приостановке работы редакции издания Ura.ru на 72 часа, сообщает РБК.
Пауза объявлена для проведения переговоров с журналистским коллективом. Ткаченко, представляющий нового владельца — холдинг Readovka, сообщил, что проверка выявила тяжелое финансовое положение компании.
По словам директора, с 2016 года издание не получало прибыли, работая на внутригрупповые заемные средства и не выплачивая налог на прибыль. Он назвал долговую нагрузку «колоссальной», а уровень затрат — высоким.
В качестве одной из причин сложившейся ситуации Ткаченко указал на неэффективное управление и «беспрецедентно высокий» уровень выплат бывшему главе редколлегии Михаилу Вьюгину. По его данным, ежегодные премии Вьюгину достигали 30–35 млн рублей, а месячная зарплата доходила до 6 млн рублей.
Новое руководство также столкнулось с противодействием части ключевых сотрудников, что привело к расторжению с ними трудовых договоров.
