«Получил угрозы»: юрист раскрыла, почему осужденный за убийство Старовойтовой передумал выходить на свободу

Виталий Акишин, исполнитель убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В новом обращении киллер не объяснил мотивы своего решения, но попросил прощения за «форс-мажор» и поблагодарил суд.

Юрист Алла Георгиева рассказала, что могло заставить осужденного убийцу передумать и оставить попытки выйти на свободу досрочно.

По ее словам, объяснение подачи нового ходатайства форс-мажором выглядит нелепо, так как человек, который уже отбыл какой-то срок, как правило, стремится выйти на свободу досрочно.

«Прошения о выходе на свободу досрочно так просто не подаются. Заявление в любом случае делается после согласования с администрацией. Все тщательно рассматривается: как человек отбывает наказание, нет ли взысканий. То, что он подал ходатайство, а потом передумал, выглядит очень странно», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению юриста, такое решения связано с опасениями Акишина за свою жизнь.

Юрист предположила: не исключено, что он в процесс отбывания наказания находился в конфликте с другим заключенным, а сейчас тот освободился и начал угрожать Акишину.

«Скорее всего, он получил угрозы в свой адрес, его могли начать запугивать. Возможно, что криминальная среда, связанная с этим преступлением, не оставляет его в покое. Вполне вероятно, что он боится за себя, может быть, за родственников. Вот и поэтому и решил, что ему безопаснее находиться в местах лишения свободы под присмотром, как он считает, в безопасности», — заключила собеседница издания.

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