Получил зарплаты 34 сотрудников и сбежал: россиянин из-за ошибки бухгалтера стал миллионером
«112»: работник завода ХМАО по ошибке «заработал» 7 млн рублей и скрылся
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Ханты-Мансийске сотрудник местного завода получил 13-ю зарплату в размере 7 млн руб. из-за технического сбоя в бухгалтерской системе, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».
В результате ошибки на его счет поступили средства, предназначенные для 34 сотрудников другого филиала предприятия.
После обнаружения ошибки служба безопасности завода попыталась вернуть деньги обратно, лично связавшись с россиянином, однако сделать этого не удалось.
Мужчина, изучив законодательство, обнаружил, что при технических ошибках перевода владелец счета имеет право самостоятельно решать вопрос о возврате средств.
Вместо возврата денег сотрудник завода поменял номер телефона, купил себе новый автомобиль и вместе с семьей переехал в другой город.
Руководство завода подало заявление в полицию и обвинило бухгалтера в сговоре с хитрым россиянином.
Сначала банковскую карту мужчины по требованию полиции заблокировали, но после проведения проверки счета разморозили. В итоге дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Завод, на котором работал мужчина, пытается оспорить это решение в суде.
