«Получила ожоги»: женщину, пострадавшую от удара молнии, уже выписали из больницы в Коломне
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Накануне во время ливня рядом со зданием вокзала в Коломне молния ударила в припаркованный неподалеку электросамокат. Рядом стоявшая женщина получила ожоги первой степени.
Отмечается, что пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу. Со слов представителей регионального Минздрава, женщину обследовали. После чего она в удовлетворительном состоянии была выписана на амбулаторное лечение.
Сообщается, что еще одна женщина, которая стала свидетельницей случившегося, чудом смогла избежать удара молнии.