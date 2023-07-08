«Получила ожоги»: женщину, пострадавшую от удара молнии, уже выписали из больницы в Коломне

Накануне во время ливня рядом со зданием вокзала в Коломне молния ударила в припаркованный неподалеку электросамокат. Рядом стоявшая женщина получила ожоги первой степени.

Отмечается, что пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу. Со слов представителей регионального Минздрава, женщину обследовали. После чего она в удовлетворительном состоянии была выписана на амбулаторное лечение.

Сообщается, что еще одна женщина, которая стала свидетельницей случившегося, чудом смогла избежать удара молнии.